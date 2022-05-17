Санта-Барбара, США, 17 мая, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Американская модель Кортни Кардашьян подтвердила, что они с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером женаты. Она опубликовала серию снимков со свадьбы в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 17 мая.

Скриншот YouTube Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

На чёрно-белых фотографиях Кардашьян и Баркер позируют в лоурайдере, на багажнике которого прикреплена табличка «Молодожёны». «Пока смерть не разлучит нас», — подписала снимки модель.

ИА REGNUM напоминает, что Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер расписались 15 мая 2022 года в Санта-Барбаре (США). Ранее пара уже играла свадьбу в Лас-Вегасе, однако она была фиктивной, так как не имела юридической силы.