Донецк, 17 мая, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике из РСЗО «Град», выпустив десять ракет. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.15 (совпадает с мск) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 мая украинские силовики обстреляли посёлок Лозовое в ДНР из миномётов и гранатомётов.

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