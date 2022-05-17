Молдавия, 17 мая, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Сильный рост цен на бензин и дизельное топливо в Молдавии грозит катастрофой для экономики страны. Об этом 17 мая заявил в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Он отметил, что цена на бензин почти достигла 30 леев (около 100 рублей) за литр. Это приведёт росту цен на большинство товаров.

«Мы видим, что, несмотря на то, что стоимость нефти на фондовом рынке не растёт, а падает, цена на бензин в Молдавской Республике повышается. Почему это происходит и что делать?» — сказал Додон в видеообращении.

Он призвал отменить принятый действующим правительством республики закон, по которому каждый день устанавливают предельные цены на топливо, так как это позволяет операторам дороже продавать имеющиеся запасы, купленные по меньшим ценам. Также Додон призвал временно отменить акцизы и НДС на топливо.