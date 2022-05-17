* Талибы — запрещённая в России организация

Фарах, Афганистан, , 15:00 — REGNUM В уезде Пур Чаман афганской провинции Фарах 17 мая между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и местными жителями произошло столкновение из-за сбора урожая хавдара, ранено несколько человек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Протесты в Афганистане 8am. af

Столкновение из-за хавдара, масло которого продаёт местное население, произошло после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «забрали под себя» и сбор растения, и горы в уезде Пур Чаман, где оно произрастает.

Жители уезда выступили с протестами, в результате которых несколько человек были ранены, подвергнуты избиениям и заключены в тюрьму. На фотографиях, полученных газетой «8 Собх», видны ранения на телах людей.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарахе пока не дали комментариев.

Стоит отметить, что с момента прихода к власти в стране талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно вступали в столкновения с мирными жителями, пытали и избивали их.