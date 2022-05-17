Париж, 17 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и новый премьер-министр Элизабет Борн встретятся в Елисейском дворце в Париже, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

По данным СМИ, встреча станет хорошей возможностью для президента и нового премьер-министра обсудить горячие вопросы нового пятилетнего срока, а также состав нового кабинета министров.

Ранее было объявлено о назначении Орельена Руссо на должность руководителя аппарата нового премьер-министра Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, французские депутаты встретились с новым премьер-министром Элизабет Борн в Национальной ассамблее.