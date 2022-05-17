Таиз, Йемен, 17 мая, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Командование йеменского повстанческого ополчения хуситов сообщило о готовности прекратить блокаду города Таиз, который находится под контролем правительства Йемена. Об этом 17 мая сообщает Al-Masirah со ссылкой на заявление лидера движения хуситов Мухаммеда Али аль-Хуси.

Демонстрация Хуситов. Йемен

По его словам, повстанцы готовы прекратить боевые действия в Таизе по заранее согласованному плану.

«Первое — прекращение огня. Второе — необходим отвод войск обеих сторон со своих позиций. Третье — открытие дорог в Таиз. Если удастся добиться этого, то мы начнём деблокаду города», — заявил Мухаммед Али аль-Хуси.

Деблокада Таиза является одним из условий, поставленных хуситам при заключении соглашения о прекращении огня в Йемене.