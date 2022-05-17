Берлин, 17 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Германия нацелена на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

По её словам, поддержка Украины означает, что её жители должны сами принять решение о своём будущем.

«Наша цель была и есть защита и сохранение территориального суверенитета и демократической идентичности Украины, как и защита международного порядка, говоря по-немецки, чтобы люди на Украине, как и другие люди в Европе, снова могли жить в мире, свободе и безопасности», — сказала Бербок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бербок заявила, что кризис на Украине может привести к глобальному голоду.

Читайте также: Из-за ситуации на Украине может наступить глобальный голод — глава МИД ФРГ