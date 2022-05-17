Москва, 17 мая, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В марте вложения России в американские облигации уменьшилось до $2,003 млрд. Данные средства Минфина РФ заморожены США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Таким образом, можно предположить, что в течение ближайших месяцев объем вложений РФ в госдолг США обнулится.

Это будет происходить по мере того, как краткосрочные облигации будут погашаться», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, размер вложений России в государственные ценные бумаги США по итогам марта по сравнению с февралем 2022 года сократился до $2,003 млрд.

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