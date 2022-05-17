Москва, , 14:56 — REGNUM Ранее осужденный экс-руководитель управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрий Захарченко признан 17 мая Пресненским судом Москвы виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей в течение 10 лет.

Дмитрий Захарченко Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Суд установил: Маркелов совершил дачу взятки должностному лицу лично организованной группой в особо крупном размере», — приводит ТАСС слова судьи Сергея Артемова по делу о взятке, получателем которой по нему проходит Захарченко.

Также отмечается, что из приговора следует, что экс-руководитель управления «Т» оказывал «общее покровительство» по службе членам организованной преступной группы, уголовное дело против которых выделено в отдельное производство и которые систематически давали полковнику взятки в размере €150 тыс.

Напомним, 10 июня 2019 года бывший полковник Захарченко уже был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, а также лишен звания и государственных наград.