Санкт-Петербург, 17 мая, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В рамках импортозамещения Санкт-Петербургу осталось заместить 29% производств. Об этом 17 мая заявил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа завода Hyundai в Петербурге

Глава комитета отметил, что на отечественную промышленность сейчас оказывается небывалый напор. Но вместе с тем программа по импортозамещению эффективно реализуется еще с 2014 года, когда в отношении России после присоединения Крыма к РФ были введены первые масштабные санкции.

«То, что имело смысл на первых этапах импортозаместить, было импортозамещено. Но сейчас, оценивая те объёмы, которые нам необходимо будет заместить, я вижу, что наши аналитические расчёты показывают, в первую очередь, оценивая объём импорта из недружественных стран относительно общего объёма выпуска промышленными предприятиями Санкт-Петербурга, это около 29%. То есть это те объёмы, которые примерно, плюс-минус, нам нужно научиться выпускать самим с помощью наших технологий», — заявил Соловейчик.

Так, например, в сфере фармацевтики 200 наименований лекарств из 808 незапатентованных препаратов производятся в Петербурге. На федеральном уровне заместить необходимо 172 медикамента. Отрасль поддерживают различными способами, в том числе и офсетными контрактами: государство в лице Санкт-Петербурга гарантирует покупку в течение ряда лет товара в обмен на инвестиции.

К тому же на территории Петербурга работает особая экономическая зона со своими преференциями. При этом, кроме резидентов ОЭЗ, преференции получают компании, которые инвестируют от 50 млн рублей.

В сфере пищевого производства где-то происходит смена собственника, а некоторые иностранные компании приостановили лишь маркетинговые акции, выпуск их продукции осуществляется без сбоев.

«Достаточно сложная ситуация, конечно, в автопроме. Он стал одной из лидирующих отраслей промышленности в Санкт-Петербурге. Да, действительно, в части электронно-компонентной базы — она полностью зависит от иностранных поставок, но здесь мы совместно с комитетом по транспорту, с Минтрансом решаем вопросы логистических цепочек, восстанавливаем эти цепочки», — отметил Кирилл Соловейчик.

Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле подчеркнул, что сложно говорить, кто больше других пострадал от санкций. Те компании, которые зависимы от электронно-компонентной базы, пострадали в значительной мере, поскольку они зависимы от поставок импортных комплектующих.