Москва, 17 мая, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Более 220 учреждений культуры Москвы примут участие в акции «Библионочь». Об этом 17 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Владимир Югасов Regnum Москва-Сити

В рамках мероприятия посетители смогут встретиться с известными писателями, а также принять участие в творческих мастер-классах, послушать лекции по литературе и увидеть спектакли. Акция начнется 28 мая в 18:00, а завершится 29 мая в 02:00. В 2022 году «Библионочь» будет посвящена культурному наследию народов России. Ожидается, что ключевым событием мероприятия станет открытие библиотеки на 89-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити» — место для чтения разместится на смотровой площадке на высоте 374 метра.

«В Москве центральным событием акции станет открытие библиотеки в одном из столичных небоскребов. Это будет единственная в мире читальня, расположенная на такой высоте. И конечно, по традиции в рамках «Библионочи» пройдут встречи с писателями, презентации новых книг, занятия, экскурсии. Всего состоится больше 750 мероприятий. Посетителей приглашают свыше 220 площадок: культурные центры, музеи, школы искусств и сеть кинотеатров «Москино», — сказала Сергунина.