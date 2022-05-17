Старожиловский район, Рязанская область, , 15:04 — REGNUM В драке на территории школы в рабочем посёлке Старожилово Рязанской области пострадал третьеклассник. По предварительным данным, днём 13 мая на ученика начальной школы напали двое пятиклассников.

Детская драка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сотрудники полиции проводят проверку по факту избиения. Работники прокуратуры также проводят проверку в отношении должностных лиц образовательного учреждения. Они уточняют, как допустили такой инцидент, почему он произошёл и его никто не пресёк, почему никто не контролировал ситуацию, ведь всё-таки это происходило днём», — прокомментировал инцидент прокурор Старожиловского района Сергей Чёнкин.

Родители избитого мальчика обратились к медикам, третьеклассника госпитализировали в детскую областную больницу в Рязани, сообщает 17 мая издательство «Пресса».