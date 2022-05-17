Старожиловский район, Рязанская область, 17 мая, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В драке на территории школы в рабочем посёлке Старожилово Рязанской области пострадал третьеклассник. По предварительным данным, днём 13 мая на ученика начальной школы напали двое пятиклассников.

Иван Шилов ИА REGNUM Детская драка

«Сотрудники полиции проводят проверку по факту избиения. Работники прокуратуры также проводят проверку в отношении должностных лиц образовательного учреждения. Они уточняют, как допустили такой инцидент, почему он произошёл и его никто не пресёк, почему никто не контролировал ситуацию, ведь всё-таки это происходило днём», — прокомментировал инцидент прокурор Старожиловского района Сергей Чёнкин.

Родители избитого мальчика обратились к медикам, третьеклассника госпитализировали в детскую областную больницу в Рязани, сообщает 17 мая издательство «Пресса».