Екатеринбург, 17 мая, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Свердловской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией превышен на 88. За прошедшие сутки, 16 мая госпитализированы 104 человека, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Излечились от COVID-19 еще 162 пациента. В общей сложности в регионе выздоровели 428 422 человека.

За 16 мая в области обнаружили 155 случаев заражения коронавирусом, при этом летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано. Общее число умерших от ковида в регионе достигло 10 658.