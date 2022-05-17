Казань, , 15:27 — REGNUM В Татарии в отношении 37-летнего директора частного охранного предприятия завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Суд рассмотрит его в особом порядке, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Коррупция (сс) sajinka2

По версии следствия, между обвиняемым и исполняющим обязанности директора филиала «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» были заключены госконтракты на круглосуточную охрану защитной дамбы Старо-Татышевской сельхознизины. В период с 2018 по 2020 годы обвиняемый вносил в акты выполнения услуг недостоверные сведения о количестве привлеченных к работам охранников, которых в действительности было меньше предусмотренного техзаданием. В свою очередь исполняющий обязанности директора управления за незаконное вознаграждение подписывал недостоверные документы.

В результате охранному предприятию было незаконно перечислено свыше 6,6 млн рублей.

Обвиняемый свою причастность к совершению преступления признал полностью. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В отношении второго фигуранта уголовного дела расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, бывший заместитель директора набережночелнинского медицинского колледжа получила от старосты одной из групп повышению квалификации по сестринскому делу 52,5 тыс. рублей. Средства были собраны с 34 слушателей за содействие в успешной сдаче зачетов и экзамена.

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