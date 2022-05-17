Ярославль, 17 мая 2022, 14:54 — REGNUM Новым заместителем мэра Ярославля станет директор департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Евгений Чуркин. Об этом со ссылкой на врио губернатора Михаила Евраева сообщают «Вести-Ярославль».
Как сообщает портал ЯрНьюс, Чуркин займёт должность заммэра по ЖКХ, сейчас на этом посту работает Виталий Леженко, один из членов команды Волкова по Подмосковью и Переславлю.
Чуркин делегирован в мэрию «для укрепления административных процессов в городе, для взаимодействия с правительством области».
Ранее сообщалось, что с 18 мая исполнять обязанности мэра будет заместитель по вопросам социально-экономического развития Илья Мотовилов. Но, вероятно, в статусе врио он пробудет недолго.
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