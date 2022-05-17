Ярославль, 17 мая, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Новым заместителем мэра Ярославля станет директор департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Евгений Чуркин. Об этом со ссылкой на врио губернатора Михаила Евраева сообщают «Вести-Ярославль».

Евгений Чуркин

Как сообщает портал ЯрНьюс, Чуркин займёт должность заммэра по ЖКХ, сейчас на этом посту работает Виталий Леженко, один из членов команды Волкова по Подмосковью и Переславлю.

Чуркин делегирован в мэрию «для укрепления административных процессов в городе, для взаимодействия с правительством области».

«Кто будет новым главой Ярославля, решит уже новый созыв депутатов муниципалитета, которых осенью выберут ярославцы — сами жители города», — приводят слова Михаила Евраева «Вести-Ярославль».

Ранее сообщалось, что с 18 мая исполнять обязанности мэра будет заместитель по вопросам социально-экономического развития Илья Мотовилов. Но, вероятно, в статусе врио он пробудет недолго.