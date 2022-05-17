Вашингтон, , 14:54 — REGNUM В своих соцсетях модель и бизнесвумен Ким Кардашьян рассказала о важности сохранения окружающей среды. Об этом 17 мая пишет The Sun.

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

В серии постов Кардашьян поддержала политика Генри Стерна, который работал над очисткой бывшей полевой лаборатории Санта-Сусана в Калифорнии. Как отмечает издание, подписчики модели упрекнули Кардашьян в «лицемерии». Пользователи вспомнили, что совсем недавно она купила частный самолёт за $150 млн, который также загрязняет окружающую среду.

Ранее западные СМИ сообщали, что Ким Кардашьян планирует завести общего ребёнка с комиком Питом Дэвидсоном. Для этого модель собирается воспользоваться услугами суррогатной матери.

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