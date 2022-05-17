Санкт-Петербург, 17 мая, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Видного петербургского градозащитника, заместителя председателя Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александра Кононова привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Voopik-spb.ru Заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК Александр Кононов

Об этом ТАСС сообщил 17 мая источник в правоохранительных органах.

Александр Кононов был доставлен в отдел полиции Адмиралтейского района для вручения ему протокола об административном правонарушении по ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях»).

Отметим, что в случае доказательства судом вины градозащитнику грозит штраф до 200 тыс. рублей, так как он является должностным лицом в общественной организации.

По данным ряда Telegram-каналов, поводом для реакции правоохранительных органов послужили высказывания Кононова в соцсети о действиях российских военных на Украине вскоре после начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ по защите Донбасса.