Уфа, , 15:00 — REGNUM Внеплановая проверка в Серафимовском детском доме-интернате была проведена после гибели несовершеннолетнего, страдавшего тяжелой формой эпилепсии. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

Палата в детской больнице

«В учреждении после трагического случая была проведена внеплановая проверка министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона. По факту смерти несовершеннолетнего подопечного продолжаются следственные мероприятия специалистами Следственного комитета России по Башкирии, которые после всестороннего анализа обстоятельств, приведших к трагедии, дадут правовую оценку действиям руководителя учреждения и его воспитателей», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что этот детский дом-интернат является единственным государственным медико-социальным учреждением, который предназначен для постоянного проживания детей-инвалидов, включая паллиативных.

Отмечается, что сейчас в Серафимовском детском доме-интернате на обслуживании находятся 274 подопечных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств гибели ребенка в интернате в Башкирии.

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