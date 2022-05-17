Архангельск, , 14:52 — REGNUM В Архангельске вспыхнул пожар на судне, производившем откачку нефтесодержащих вод. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на момент возгорания в нем находилось около 150 тонн опасной жидкости.

Пожар 76.mchs.gov.ru

Пожару присвоили повышенный ранг № 2, направлены дополнительные пожарные расчёты. На месте был развёрнут штаб пожаротушения, создано два боевых участка.

«Горение было ликвидировано в кратчайшие сроки», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Архангельске тушили пожар на утилизируемом судне.