Миллеровский район, Ростовская область, , 14:52 — REGNUM В Ростовской области стало известно об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству на отдельной территории Миллеровского района. Соответствующих документ подписал донской губернатор Василий Голубев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Электронная микрофотография вируса бешенства

Карантин был введён в январе 2022 года на территории частного домовладения на улице Нижний Качеван в слободе Машлыкино Титовского сельского поселения и в населённом пункте. За этот период проведены все необходимые для ликвидации вспышки бешества мероприятия.

ИА REGNUM сообщало, что в марте был отменён карантин на территории хуторов Спартак и Криничный. Случай особо опасного заболевания был зарегистрирован в Криворожском сельском поселении на хуторе Спартак в декабре 2021 года.

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