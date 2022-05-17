Миллеровский район, Ростовская область, 17 мая 2022, 14:52 — REGNUM В Ростовской области стало известно об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству на отдельной территории Миллеровского района. Соответствующих документ подписал донской губернатор Василий Голубев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Карантин был введён в январе 2022 года на территории частного домовладения на улице Нижний Качеван в слободе Машлыкино Титовского сельского поселения и в населённом пункте. За этот период проведены все необходимые для ликвидации вспышки бешества мероприятия.
ИА REGNUM сообщало, что в марте был отменён карантин на территории хуторов Спартак и Криничный. Случай особо опасного заболевания был зарегистрирован в Криворожском сельском поселении на хуторе Спартак в декабре 2021 года.
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