Кабул, , 14:51 — REGNUM Посол Ирана на встрече в министерстве сельского хозяйства правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что его страна заинтересована в инвестициях в сельскохозяйственный сектор Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Посол Ирана в Кабуле Бахадор Аминиан встретился с вновь назначенным министром сельского хозяйства маулави Садр Азамом. В ходе встречи Аминиан подчеркнул необходимость двустороннего сотрудничества, в том числе, в сфере сельского хозяйства для снижения санкционного давления.

Ранее заместитель министра социального обеспечения Ирана сказал: »В области сельского хозяйства, животноводства и садоводства мы готовы сотрудничать с крестьянами, скотоводами и садоводами Афганистана и намерены закупать их продукцию».

Он добавил, что Иран будет сотрудничать с Афганистаном в поставках техники, семян, удобрений и вопросах агрономии.

Тем временем цены на продукты питания в Иране выросли из-за массовых протестов в различных городах.

Напомним, Иран ежегодно закупает в разных странах сельскохозяйственной и животноводческой продукции на сумму 8 миллиардов долларов.