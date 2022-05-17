Москва, , 14:51 — REGNUM Главным фактором, который определит эффективность туристического сезона в Крыму, является то, насколько быстро и успешно будет проводиться российская спецоперация на Украине, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаеве.

Крым Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока в Крыму низкий сезон, и он традиционно длится до конца июня. Если к этому моменту в спецоперации будут достигнуты существенные успехи, фронт отодвинется, а аэропорт Симферополя откроют для полетов, Крым и в этом году может провести сезон успешно.

Из плюсов в пользу туротрасли региона будет то, что теперь полуостров обеспечен пресной водой, дешевая сельскохозяйственная продукция из соседних областей Украины, а также то, что ограничения для поездок россиян в страны Запада вряд ли будут быстро сняты.

Да, на майские праздники многие предпочли воздержаться от поездок в Крым, и до сих пор не спешат бронировать туры на лето. Но это не повод для паники.

Думаю, и федеральный центр не оставит регион без помощи, вполне возможны какие-то оплачиваемые из бюджета программы отдыха для семей военнослужащих и социально незащищенных групп населения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму в ближайшее лето могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов. Об этом писал «Коммерсантъ».

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