Астрахань, 17 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

17 мая выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом — на семь больше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 116 тыс. 642 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 108 человек выписаны после курса лечения, в том числе 8 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 3 человека. Подтвержден один новый летальный случай.