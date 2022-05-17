Рамалла , , 14:58 — REGNUM Израильские войска сбили несколько беспилотников, которые использовались для поставок вооружений на территорию Палестины. Об этом, как сообщает информационное агентство Quds, заявил экс-министр обороны Израиля Бени Ганц журналистам.

Беспилотник Https://alqassam.ps

По его словам, оружие предназначалось для передачи представителям ХАМАС и ФАТХ на территории Сектора Газы и Западного берега реки Иордан.

Как отметил Ганц, беспилотники были запущены из Ирана и перехвачены в иракском воздушном пространстве.

При этом Ганц призвал считать Иран одной из основных угроз израильской государственности из-за ракетной программы.