Калуга, 17 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Житель Калуги 1989 года рождения при проведении одиночного пикета на одной из площадей города демонстрировал окружающим плакат, содержащий надпись, дискредитирующую Вооруженные Силы Российской Федерации. Об этом 17 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Вооруженные силы РФ

В действиях мужчины были усмотрены признаки административного правонарушения. Собранные материалы для рассмотрения были направлены в суд, по решению которого нарушитель признан виновным в инкриминируемом деянии.

Судом калужанину назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.