Лондон, 17 мая, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Великобритании впервые за всю историю вакансий больше, чем безработных, что создает нагрузку на бизнес и угрожает еще большим ростом инфляции, сообщает 17 мая The Telegraph.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец. Лондон, Великобритания

Уровень безработицы упал до 3,7% за первые три месяца года — ниже прогнозов экономистов и предыдущего рекорда 1974 года. Без работы остаются 1,257 млн британцев.

Работодатели изо всех сил стараются заполнить вакансии после того, как сотни тысяч людей были уволены из-за пандемии. За три месяца до апреля 2021 года открылось рекордное количество вакансий — 1,295 миллиона.

Банк Англии предупредил, что кадровый дефицит может вынудить компании повышать заработную плату для привлечения сотрудников, что, в свою очередь, повлечет за собой стремительный рост цен.