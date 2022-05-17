Тюмень, 17 мая, 2022, 14:46 — ИА Регнум. На трассе Екатеринбург-Тюмень ограничили движение на участке капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Уралуправтодора.

Drive2.ru Трасса

На трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень, км 184 — км 185 введено реверсивное движение со светофорным регулированием.

Данный участок реконструируется с доведением до четырёх полос. Реверсивное движение регулируется светофором. Все работы по обустройству участка должны закончиться до начала августа 2022 года.