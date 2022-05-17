Москва, , 14:45 — REGNUM Традиционно Центробанк РФ свой цикл мероприятий по противодействию укрепления начинает с послаблений по снятию и выводу валютных средств для частных лиц, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Рубль Цуканов М.В

«Рубль, действительно, уже торгуется значительно выше, чем это заложено в бюджет, так что в ЦБ есть основания опасаться, что его дальнейшее укрепление может вызвать проблемы с доходами и ухудшить сальдо внешней торговли.

Учитывая, что многие годы регулятор проводил политику искусственного занижения курса национальной валюты, сейчас, по мере того, как первый санкционный удар отбит, чиновники пытаются вернуться к привычному курсу.

А послабления для частников легко объяснить заботой о гражданах. Ведь так много наших соотечественников определили будущее своих детей в странах Запада, и так многие в последние месяцы тоже предпочли оказаться подальше от России.

Будет нехорошо, если им придется влачить нищенское существование на какие-то жалкие $10 тыс. в месяц. Хотя бы $50 тыс, чтобы свести концы с концами. Им же еще зарплату прислуге платить! , — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый порог для ежемесячного перевода долларов за рубеж для физических лиц установлен Банком России, Он увеличен с $10 тыс. до $50 тыс. Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года

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