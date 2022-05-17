Минусинский район, Красноярский край, 17 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Прокуратура Красноярского края контролирует расследование всех уголовных дел, возбуждённых в связи с массовыми пожарами в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Пресс-служба ГУ МЧС Пожар

На сегодняшний день в крае возбуждено и расследуется более 30 таких дел, в том числе по факту пожара, произошедшего 1 мая в окрестностях посёлка Зелёный Бор города Минусинска. В ходе расследования выявлен 40-летний житель Минусинского района. Как пояснили в прокуратуре, это работник лесоперерабатывающего предприятия, находящегося вблизи очага возгорания.

Подозреваемый в ходе допроса и проверки показаний на месте пояснил, что бросил в лесу непотушенный окурок в сухую траву. Он увидел задымление, однако не стал его тушить, не придав этому значения.

«Помимо возможного наказания за уголовно-наказуемое деяние в виде лишения свободы, нарушителю придётся возместить причинённый его неосторожными действиями ущерб и компенсировать государству затраты, понесённые на тушение пожара», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Курагинском районе Красноярского края полицейские задержали местного жителя, который сжигал бытовой мусор в лесном массиве.

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