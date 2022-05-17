Москва, 17 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Во вторник, 17 мая стартовал федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» Российского общества «Знание», объединивший более 200 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей. На протяжении трех дней они будут делиться своими знаниями и историями успеха, рассказывая о роли России в мире, современных геополитических процессах, а также о новых возможностях для развития.

АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров

В рамках трека «Мы вместе», посвященного культурному многообразию, уникальным традициям нашей страны и достижениям соотечественников, перед участниками марафона и зрителями онлайн-трансляции выступил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров: «Учиться нужно всегда, новые знания необходимы нам всем. Марафон, в свою очередь, за счет большого количества встреч с самыми разными людьми помогает задуматься о том, что каждый из нас может еще сделать для собственного развития, развития страны. В каждом из выступлений участники и зрители смогут найти что-то полезное для себя, то, что, возможно, им важно услышать именно в данный момент, и то, что впоследствии станет стимулом двигаться вперед. Общение — самое ценное, что у нас есть. Результативность марафона можно будет определить, понаблюдав за тем, как его участники будут дальше идти по жизни. Спасибо Обществу «Знание» за возможность еще раз убедиться, что у нас самая умная и талантливая молодежь».

Алексей Комиссаров в формате дискуссии ответил на вопросы участников марафона о том, насколько среда, в которой растет ребенок, влияет на его самоопределение, может ли талант заменить эрудицию, специалисты каких сфер будут наиболее востребованы в ближайшие несколько лет. Также глава АНО «Россия — страна возможностей» заявил, что любой кризис является временем для роста.

«Первое: любой кризис — это время развития, время для роста. Важно, чтобы каждый из нас об этом думал, понимал и находил для себя новые возможности для развития, роста, продвижения и самореализации. Второе — наша страна действительно великая, прекрасная, замечательная, это страна возможностей. Возможностей очень много, и, главное, их не упускать. И третье — это то, что все ограничения всегда в нашей голове. Об этом легко говорить, об этом много кто говорит, труднее, может быть, это осознать. Еще труднее с этим что-то сделать», — подчеркнул он.

Алексей Комиссаров привел цитату знаменитого путешественника Тура Хейердала, который говорил о том, что никогда не видел барьеров, но слышал, что они существуют в умах большинства людей. Кроме того, он напомнил, что в проектах АНО «Россия — страна возможностей» могут участвовать профессионалы и начинающие специалисты различных направлений.

Через несколько дней, 22 мая, платформе «Россия — страна возможностей» исполнится 4 года. За это время в проектах, конкурсах и олимпиадах уже поучаствовало более 10,5 миллионов человек, а победителями стали свыше 38,5 тысяч конкурсантов, которые получили десятки самых разных возможностей для развития: поступление в престижный вуз, стажировка и трудоустройство в ведущих компаниях России, образовательный грант, возможность реализовать свой проект, поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны, отправиться в путешествие по России или создать свою команду единомышленников и многие другие. Миссия платформы — сделать так, чтобы каждый человек, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, мог получить возможности для своего развития.

Познакомиться с проектами платформы, подать заявку на участие и пройти квест по созданию успешного резюме можно на стенде «Россия — страна возможностей» в 57 павильоне ВДНХ. Квест разработан в партнерстве с hh.ru и состоит из четырех зон, которые нужно пройти каждому участнику. За прохождение квеста участники получают брендированные призы.

Просветительский марафон — флагманский проект Российского общества «Знание», который стал визитной карточкой организации. Всего в рамках марафона в лекциях, интервью, мастер-классах, открытых диалогах, дискуссиях и научных состязаниях смогут принять участие свыше 12 тыс. молодых людей, победителей всероссийских конкурсов и олимпиад. В этом году Просветительский марафон Российского общества «Знание» получил название «Новые горизонты»: в центре дискуссий, лекций и мастер-классов — новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах. Федеральный марафон «Новые горизонты» — это более 220 часов просветительского контента, доступного каждому жителю нашей страны. Учащиеся школ и вузов по всей стране могут присоединиться к лекциям марафона в формате открытого урока.

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