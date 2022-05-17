Белград, 17 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Власти Сербии начали переговоры с Россией о новом контракте на поставки газа на уровне госкомпаний, заявила 17 мая вице-премьер и министр горного дела и энергетики республики Зорана Михайлович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Переговоры «Србиягаза» и Газпрома о новом договоре на поставки газа начались на уровне компаний, минэнерго в них не участвует. Это нелегкие переговоры. По нашему расчету цена не сможет остаться на 270 долларах за тысячу кубометров, но точно будет ниже, намного ниже 950 долларов, что сейчас является рыночной ценой», — заявила она на конференции «Обновляемые источники энергии — возможности для Сербии и Израиля».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти будут сопротивляться введению антироссийских санкций Запада столько, сколько возможно.

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