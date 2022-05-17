Пермь, , 14:43 — REGNUM Для реализации проекта по ремонту трассы Пермь-Екатеринбург необходимы дополнительные расходы. На сайте госзакупок объявлен аукцион по выполнению непредвиденных работ.

Ремонт дорог Администрация правительства Кемеровской области

Начальная (максимальная) цена лота составляет 164,9 млн рублей. Заявки для участия в конкурсе принимают до 1 июня.

В документации указано, что дополнительные траты нужны на реконструкцию участка протяженностью 11 км от Кукуштана до Кыласово. Подрядчику следует произвести земляные работы, устройство наружного освещения и дорожной одежды, а также организовать движение по временным объездным путям.

Стоит отметить, в 2019 году заключён контракт на реконструкцию участка трассы Пермь-Екатеринбург с 47 по 58 км. Его стоимость оценили в 3,6 млрд рублей.