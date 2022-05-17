Пермь, 17 мая 2022, 14:43 — REGNUM Для реализации проекта по ремонту трассы Пермь-Екатеринбург необходимы дополнительные расходы. На сайте госзакупок объявлен аукцион по выполнению непредвиденных работ.

Ремонт дорог
Ремонт дорог
Администрация правительства Кемеровской области

Начальная (максимальная) цена лота составляет 164,9 млн рублей. Заявки для участия в конкурсе принимают до 1 июня.

В документации указано, что дополнительные траты нужны на реконструкцию участка протяженностью 11 км от Кукуштана до Кыласово. Подрядчику следует произвести земляные работы, устройство наружного освещения и дорожной одежды, а также организовать движение по временным объездным путям.

Стоит отметить, в 2019 году заключён контракт на реконструкцию участка трассы Пермь-Екатеринбург с 47 по 58 км. Его стоимость оценили в 3,6 млрд рублей.