Станица Егорлыкская, Ростовская область, 17 мая, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовного дела после хищения более 1 млн рублей при благоустройстве станичного парка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском прокуратуре.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что администрация Егорлыкского сельского поселения заключила с компанией договор на выполнение работ по благоустройству парка в станице Егорлыкской. Однако подрядчик работы выполнил не в полном объёме, предоставив поддельные документы. Компания при этом получила полный расчёт.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).