Санкт-Петербург, 17 мая, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Более 83,7 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов школ, а также колледжей, и выпускники прошлых лет будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) и единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Санкт-Петербурге в 2022 году. Об этом сообщила 17 мая председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

В этом году сдача ЕГЭ будет проходить в 19-й раз. ГИА учащиеся 9-х классов будут сдавать 19 и 20 мая, а ЕГЭ для выпускников 11-х классов начнется с 26 мая. В экзаменационной кампании в 2022 году примут участие 46 тыс. выпускников 9-х классов, 29 тыс. выпускников 11-х классов, более 3 тыс. учащихся колледжей, около 6 тыс. выпускников прошлых лет — всего 83 721 человек.

На проведении экзамена будет занято порядка 40 тыс. педагогических работников — организаторы и эксперты предметных комиссий, а общественных наблюдателей в этом году будет 900 человек.

«На базе школ подготовлены пункты проведения экзаменов для девятых классов — 241, для 11-х классов — 172. Таким образом в режиме пунктов проведения экзаменов будет работать ровно половина школ Петербурга — 344 школы», — отметила глава комитета по образованию.

Период проведения ЕГЭ делится на три части: досрочная сдача, которая прошла в марте — начале апреля. Основной этап начинается 26 мая. Отметим, что в этот день будут проведены сразу три экзамена по выбору: география, литература и химия. Заканчивается основной этап проведения ЕГЭ 2 июля. Резервные дни по всем учебным предметам назначены на конец июня — начало июля.

Для получения аттестата в 2022 году выпускникам необходимо сдать два предмета — русский язык и базовую математику или русский язык и профильную математику. Путиловская уточнила, что всего на участие в ЕГЭ в основной период в Петербурге зарегистрировано 37 848 участников, из которых 28 685 человек — выпускники текущего года, остальные — обучающиеся колледжей и выпускники прошлых лет.

«Есть и выпускники, которые зарегистрированы на сдачу экзаменов в щадящем режиме, в домашнем режиме, это 400 человек, участников ЕГЭ из числа людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметила Путиловская.

Как и в прошлые годы самый массовый экзамен — по русскому языку — будет проходить в два дня, 30 и 31 мая. ЕГЭ по математике будет также идти в два дня: 2 июня — ЕГЭ профильного уровня (для поступления в вуз), 3 июня — ЕГЭ базового уровня (для получения аттестата).

«Основная часть основного периода проведения ЕГЭ завершится экзаменом по информатике — 20 и 21 июня. Этот экзамен становится все более популярным и выбираемым. В этом году на экзамен заявились 7 492 участника, что практически на 600 человек больше, чем в прошлом учебном году», — отметила чиновница.

Если смотреть на предметы ЕГЭ по выбору, то по-прежнему выпускниками 11-х классов выбирается в большей степени экзамен по обществознанию (36,6%). Следующим по популярности стал экзамен по информатике, затем идут английский язык, биология, история, химия, литература.

Отметим, что из-за эпидемии коронавируса, как и в предыдущие годы, экзамен будет проходить с соблюдением эпидемиологических ограничений (санобработка, термометрия, дистанция в 1,5 м). Вместе с тем, выпускникам разрешается самостоятельно принять решение, надеть медицинскую маску на время экзамена или нет.