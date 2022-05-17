Сеул, , 14:44 — REGNUM В Южной Корее от укуса клеща скончался пожилой человек. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Клещ John Tann

Согласно опубликованным данным, 69-летний мужчина, проживающий в городе Тонхэ провинции Канвондо, скончался 16 мая от вируса тромбоцитопенического синдрома (SFTS).

Известно, что это первый в текущем году случай летального исхода от заражения вируса.

С 2013 года по 2021 год в Южной Корее вирус тромбоцитопенического синдрома (SFTS) был обнаружен у 1504 человек, из них 277 человек скончались.