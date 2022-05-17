Москва, , 14:42 — REGNUM В новом расследовании редакция Underside рассказывает подробности о том, кто из политических и общественных деятелей взаимодействовал с «Московской школой гражданского просвещения».

Иностранные агенты ddcnegocios

Политологи и политические аналитики, гражданские активисты представляли на семинарах и образовательных программах политические партии («Единая Россия», «КПРФ», «Яблоко», «ПАРНАС»), федеральные министерства и ведомства (Минфин России, Минздрав России, ФМБА, Роспечать), региональные общественные палаты, различные движения и некоммерческие организации (ФБК, «Мемориал», «Открытая Россия», «Команда 29», «Инфометр», Transparency International, «Насилию. нет»).

Издание Lenta.ru сообщало ранее, одним из образовательных программ школы, были семинары в Оксфорде, финансируемые правительством Великобритании. За годы работы школы, ее выпускниками стали свыше 20 тысяч политиков федерального и регионального уровней, журналистов, предпринимателей, представителей общественных организаций, сообщает издание.

Их выпускниками были депутаты Госдумы РФ Нина Останина и Адальби Шхагошев, экс-заместитель министра финансов РФ, заместитель председателя правления банка «Открытие» и председатель попечительского совета Пансиона воспитанниц Минобороны России Татьяна Нестеренко, экс-глава Роспечати Михаил Сеславинский, бывший заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин, депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург, помощник экс-председателя ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина — Дмитрий Мартышенко.

Основным контингентом семинаров школы стали региональные политические активисты, муниципальные депутаты, пресс-секретари в местных органах власти, руководители и сотрудники НКО из следующих регионов: Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Иркутская, Рязанская, Кировская, Орловская, Самарская, Пензенская и Ярославская области, Краснодарский и Ставропольский край, Республики Алтай, Марий Эл, Ингушетия, Татария и Дагестан. Среди них Лев Гудков (Левада-центр), Сергей Гуриев (Sciences Po), Владислав Зубок (LSE), Николай Петров (НИУ ВЩЭ), Дмитрий Горин (РЭУ имени Г. В. Плеханова), Андрей Зубов (ПАРНАС), Игорь Яковлев (Яблоко), Александр Шуршев (ФБК), Антон Горбацевич (Время, Открытая Россия), Антон Шейнин (Голос), Татьяна Толстенева (Команда 29, Инфометр), Анна Ривина (Насилию. нет), Лола Тагаева (Gender Team), Денис Аверченко (1 NGO LAB).

Программа семинаров совмещала формат экспертных выступлений с последующей дискуссией, интерактивные сессии и «круглые столы», на которых у каждого была возможность проявить свою активность. В 2014 году Минюст РФ внес школу в реестр иностранных агентов. В 2021 году организация была ликвидирована, а её преемником стало АНО «Школа гражданского просвещения».

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