Нью-Дели, , 14:42 — REGNUM В апрели России понялась с десятого на четвертое место по поставкам нефти в Индию в апреле и в ближайшие месяцы объемы российских нефтяных поставок будут увеличиваться. Об этом 17 мая сообщает газета Times of India со ссылкой на источники в торговой сфере.

«Согласно данным, предоставленным торговыми источниками, доля России в закупках нефти в Индии выросла до рекордных 6%, около 277 тысяч баррелей в сутки в апреле по сравнению с примерно 66 тысячами баррелей в сутки в марте, когда она занимала десятое место», — говорится в сообщении.

При этом наиболее крупным поставщиком нефти для Индии остается Ирак, на втором месте — Саудовская Аравия и на третьем — Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дополнительных трудностей или потерь из-за перехода на рубли при оплате газа у партнёров России не возникло.