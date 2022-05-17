Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM В Северной столице объявили штормовое предупреждение на среду, 18 мая, из-за ожидаемого усиления ветра, сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Шторм Цитата из к/ф «Спасти Ленинград» реж. Алексей Козлов 2019. Россия

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 мая ожидается северо-западный, западный ветер скоростью 7-12 м/с, в прибрежных районах порывами до 15 м/с.

Спасатели просят пешеходов и водителей проявлять осторожность и внимательность при нахождении на улице, особенно вблизи неустойчивых конструкций и деревьев.

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