Санкт-Петербург, 17 мая, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Северной столице объявили штормовое предупреждение на среду, 18 мая, из-за ожидаемого усиления ветра, сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Цитата из к/ф «Спасти Ленинград» реж. Алексей Козлов 2019. Россия Шторм

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 мая ожидается северо-западный, западный ветер скоростью 7-12 м/с, в прибрежных районах порывами до 15 м/с.

Спасатели просят пешеходов и водителей проявлять осторожность и внимательность при нахождении на улице, особенно вблизи неустойчивых конструкций и деревьев.