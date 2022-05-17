Москва, , 14:40 — REGNUM Российские вложения в американские гособлигации, как и все прочие, которые были номинированы в долларах и евро и учитывались в западной финансовой системе, сейчас остаются замороженными, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Деньги

«Так что сокращение вложений в них может происходить одним из двух способов. Либо эти бумаги реализуются для выплаты купонов по российским облигациям их западным держателям, либо погашаются в случае истечения срока обращения. Впрочем, полученные при погашении средства также остаются замороженными.

По-видимому каждый месяц будут появляться новости об очередном сокращении, пока все эти бумаги не будут реализованы или погашены.

Но это не свидетельствует о каких-то изменениях в политике ЦБ РФ и Минфина. Главное решение было принято в 2018 году, когда вложения в американские долги были сокращены кардинально, в 30 раз.

Впрочем, как показали дальнейшие события, от произвола стран Запада Россию это не спасло», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, размер вложений России в государственные ценные бумаги США по итогам марта по сравнению с февралем сократился до $2,003 млрд.