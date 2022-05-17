* Талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 14:38 — REGNUM Управление министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока в афганской провинции Тахар не разрешают студенткам, не носящим хиджаб или никаб, входить в здание университета Тахара.

Никаб Petar Milošević

Источники из высшего учебного заведения сообщили газете «8 Собх», что в 16 мая агенты министерства не пустили в университет студенток с открытыми лицами.

Согласно этим источникам, в вуз допускали только тех девушек, которые были в чадре или никабе.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тахаре никак не прокомментировали ситуацию.