Москва, 17 мая, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий снизить риски нарушения прав и законных интересов граждан в сфере имущественных отношений, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Госдума

Сейчас собственник может обезопасить свое имущество путем внесения в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) записи о невозможности государственной регистрации права без своего личного участия. При наличии такой записи в ЕГРН заявление о государственной регистрации будет возвращено органом регистрации прав без рассмотрения в том случае, если его представило лицо, не являющееся правообладателем объекта имущества.

Поправками закрепляется, что при наличии такой отметки в реестре личное присутствие правообладателя будет необходимым не только при совершении сделки по отчуждению объекта недвижимого имущества в простой письменной форме, но и при совершении такой сделки у нотариуса.

Внести отметку о невозможности государственной регистрации права без личного участия можно будет по доверенности, заверенной нотариусом.

Кроме того, предлагается расширить случаи применения электронного документооборота. В настоящее время физическое лицо может воспользоваться возможностью подачи заявления о государственной регистрации перехода или прекращения права собственности на объект недвижимости в электронной форме. Законопроектом предлагается разрешить подачу заявления в форме электронного документа также для случаев государственной регистрации договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве.

Одновременно закрепляется, что очередная «дачная амнистия» начнется 1 июня 2022 года, а не 1 сентября.