Бейрут, 17 мая, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Депутат Ливанского парламента от партии «Хезболла» Мухаммад Раад сделал заявление по итогам выборов в парламент Ливана. Об этом 17 мая сообщает Al-Manar.

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По его словам, по итогам выборов в парламент «Хезболла» заняла все места, предусмотренные для мусульман-шиитов.

Он заявил, что в партии будут рассматривать ряд своих политических конкурентов в парламенте Ливана как пособников Израиля.

«Мы принимаем вас как противников в парламенте. Но мы не дадим вам стать щитом для израильтян и тех, кто стоит за ними. Мы предупреждаем вас от того, чтобы вы не стали топливом для гражданской войны, которую израильтяне могут развязать вашими руками», — заявил Мухаммад Раад.