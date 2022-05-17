Элиста, 17 мая, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Калмыкии впервые за три года летние детские лагеря будут работать без коронавирусных ограничений. Всего в регионе откроют более 100 лагерей и здравниц. Об этом 17 мая в телеграм-канале сообщил глава республики Бату Хасиков.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР В пионерском лагере

«На территории республики планируются к открытию 102 лагеря дневного пребывания и пять стационарных здравниц. За летний период в них смогут отдохнуть более семи тысяч школьников. У 1610 старшеклассников будет возможность не только провести каникулы с пользой, но и заработать. Эта мера поддержки тем, кто находится в сложной жизненной ситуации», — пояснил он.

Первая летняя смена военно-патриотического направления примет ребят уже через три недели. Участники второго и третьего потоков будут заниматься творчеством и спортом.