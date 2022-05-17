Москва, 17 мая, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в федеральном Просветительском марафоне «Новые горизонты» Российского общества «Знание», который проходит в Москве и других городах России с 17 по 19 мая. В своем выступлении он раскрыл тему «Многополярный мир. Россия на новом витке мировой истории».

Иван Шилов, 17.05.2022 Сергей Лавров

Сергей Лавров выразил уверенность в том, что формирование многополярности в мире завершится успешно, несмотря на искусственные попытки стран Запада помешать этому историческому процессу.

Нет никакого сомнения, что в итоге победит жизнь. Искусственные попытки сдержать развитие исторического процесса могут несколько лет, какое-то время действительно достигать своей цели. Сейчас Запад судорожно, я бы даже сказал, в агонии пытается своей реакцией на действия РФ в защиту своих законных интересов эти процессы сдержать, но жизнь возьмет свое. У меня здесь нет никаких сомнений в том, что мир будет многополярным, рассказал Сергей Лавров в своем выступлении.

По словам Министра иностранных дел РФ, крупные, уважающие себя страны не будут мириться с ролью послушных статистов, которую им навязывает Запад. Укрепление многополярности является тенденцией: страны Запада вынуждены разговаривать с новыми центрами экономического роста, такими как Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.

«Не бывает так в истории, что такой колониальный режим держится сколь-либо долго и может сохраниться в качестве устойчивого. В историческом плане, с точки зрения мировой политики наше дело правое», — добавил Сергей Лавров.

Как отметил Министр иностранных дел России, мероприятия, подобные федеральному Просветительскому марафону «Новые горизонты» Российского общества «Знание», позволяют доводить до людей информацию для самостоятельного определения своей позиции.

Встречи, подобные такой, если хотите, это в известной степени формирование возможностей нашей «мягкой силы». Это возможности доведения до людей информации, которая заставляет их самих думать, оценивать и принимать для себя решения. Вот в этом наша сила — в том, что у нас народ не зомбируется, а стремится информацию перерабатывать творчески и самостоятельно определять свою позицию, — резюмировал Сергей Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре дискуссий, лекций и мастер-классов федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание» — новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах. Более 200 лекторов и наставников — выдающиеся государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта — выступят на площадках марафона в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье.

Программа первого дня федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание» включает в себя приветственное выступление первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко, выступления заместителя руководителя Администрации президента РФ — пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, министра экономического развития РФ Максима Решетникова, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

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