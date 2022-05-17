Истребители ВВС Болгарии сопроводили турецкий самолет из-за угрозы взрыва
София, 17 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Истребители болгарских ВВС сопроводили турецкий пассажирский авиалайнер в небе над Болгарией, после того как в диспетчерскую службу поступило сообщение о якобы находящейся на борту гражданского самолета бомбе. Об этом 17 мая сообщает БНР.
По уточненной информации, воздушное судно, принадлежащее компании Turkish Airlines, выполняло рейс из Румынии на турецкий курорт Анталия, когда один из пассажиров сообщил о намерении привести в действие взрывное устройство. Вылетевшие по экстренному приказу болгарские летчики проконтролировали полет лайнера до границы с Турцией.
Впоследствии гражданский борт благополучно приземлился в месте назначения.
Напомним, 26 апреля 2022 года дежурные истребители МиГ-29 ВВС Болгарии оказали в небе помощь экипажу армянского транспортного самолета. Тогда у самолета отказала радиосвязь с органами управления воздушного движения в районе населенного пункта Габрово (Центральная Болгария).