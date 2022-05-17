София, 17 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Истребители болгарских ВВС сопроводили турецкий пассажирский авиалайнер в небе над Болгарией, после того как в диспетчерскую службу поступило сообщение о якобы находящейся на борту гражданского самолета бомбе. Об этом 17 мая сообщает БНР.

U.S. Air Force Истребитель-бомбардировщик МИГ-29 ВВС Болгарии

По уточненной информации, воздушное судно, принадлежащее компании Turkish Airlines, выполняло рейс из Румынии на турецкий курорт Анталия, когда один из пассажиров сообщил о намерении привести в действие взрывное устройство. Вылетевшие по экстренному приказу болгарские летчики проконтролировали полет лайнера до границы с Турцией.

Впоследствии гражданский борт благополучно приземлился в месте назначения.

Напомним, 26 апреля 2022 года дежурные истребители МиГ-29 ВВС Болгарии оказали в небе помощь экипажу армянского транспортного самолета. Тогда у самолета отказала радиосвязь с органами управления воздушного движения в районе населенного пункта Габрово (Центральная Болгария).