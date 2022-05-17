Рязань, 17 мая, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки госпитализированы 32 пациента с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

Zdrav.nso.ru Лаборант ПЦР-лаборатории

С начал пандемии в Рязанской области выявлено 120 527 носителей коронавируса. Выздоровели 116 205 жителей, в том числе 50 человек выписаны за минувшие сутки.

Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 3 370 пациентов.