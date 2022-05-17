Челябинск, , 14:32 — REGNUM В Курчатовском районе Челябинска возле заведения быстрого питания произошёл конфликт со стрельбой. Об этом пишут СМИ.

Инцидент случился в ночь с 15 на 16 мая. Один из граждан выстрелил из травматического оружия. А затем в полицию из больницы поступило сообщение об обращении женщины с ушибом ноги, полученным, по её словам, в ходе конфликта с неизвестным мужчиной.

Руководство областного главка МВД России по Челябинской области взяло этот инцидент на контроль. Как сообщает пресс-служба ведомства, в районный отдел полиции доставили стрелявшего, ранее не судимого гражданина 1989 года рождения. Он пояснил, что зашёл в кафе со своим знакомым перекусить. В это время за столик к ним подсела незнакомая женщина, которая находилась, судя по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения, и стала оскорблять их. Мужчина несколько раз попросил её удалиться, в итоге между ними возник конфликт.

В этот момент мимо проходила компания молодых людей, решивших вмешаться в ситуацию. Установлено, что один из участников выстрелил в воздух из травматического пистолета, так как опасался за свои жизнь и здоровье. Затем участники конфликта разошлись.

Также стражи порядка выяснили, что у гражданина есть разрешение на ношение оружия, а имеющийся у женщины ушиб ноги не был связан с выстрелом.